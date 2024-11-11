Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече прибывшим в Тбилиси главам комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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