Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

Политика как она есть

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече прибывшим в Тбилиси главам комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.