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Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече прибывшим в Тбилиси главам комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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