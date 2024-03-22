BANKNIFTY 22-03-2024 KURUSHETRA BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! abhinavasawa BANKNIFTY 22-03-2024 KURUSHETRA Daily CPR > Yearly ,Monthly and below Weekly CPRs Weekly CPR > Yearly CPR and Monthly CPR Monthly CPR > YEARLY CPR Conclusion : All CPRs are not allied for bull.
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