Родителям рассказали, как помочь школьникам пережить 1 сентября

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова предлагает родителям отметить 1 сентября как праздник, чтобы помочь школьникам гладко войти в учебный процесс.
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