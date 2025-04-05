Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который сравнялся с рекордом четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и со дня на день его побьет, в дальнейшем может серьезно превзойти результат канадского хоккеиста.
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