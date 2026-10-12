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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола про две желтые Гравенберха: «Фол на Андерсоне не тянет на желтую никогда. Судья даже не сразу фиксирует его, а игрок «Сити» делает пару шагов и решает упасть. Это в такой-то игре...»

Андони Ираола раскритиковал судейство в матче « Ливерпуля » с « Манчестер Сити » (0:3). Арбитр Крис Кавана наказал хавбека «Ливерпуля» Райана Гравенберха желтыми карточками за фолы на Эллиоте Андерсоне и Жереми Доку.

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