В ночь на 15 октября 2026 года Воронежская область стала объектом массированной атаки вооружённых сил Украины.
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