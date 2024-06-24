НАСА запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли

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Мини-спутник НАСА размером с хлебницу может совершить переворот в астрономии. "Искусственная звезда" будет посылать на Землю лазеры, и это поможет ученым раскрыть многие тайны космоса, включая загадку темной материи.