НАСА запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли

Мини-спутник НАСА размером с хлебницу может совершить переворот в астрономии. "Искусственная звезда" будет посылать на Землю лазеры, и это поможет ученым раскрыть многие тайны космоса, включая загадку темной материи.
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