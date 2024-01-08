У хабаровского подростка изъяли около 140 свертков с запрещенным веществом

В Хабаровске задержан подозреваемый в покушении на сбыт синтетических наркотиков. В ходе патрулирования улиц в Индустриальном районе города, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Хабаровску заметили молодого человека, проявлявшего нервозность и оглядывающегося по сторонам.