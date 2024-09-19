Родные заступились за подростка, обвиненного в нападении на девочку с Урала

Знакомая семьи девочки, пережившей нападение на Урале, описывает подростка, обвиняемого в преступлении, как тихого и замкнутого человека, который, по ее мнению, вряд ли решился бы на подобное ужасное деяние.
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