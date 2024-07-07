Пол уверенно победил Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал «Уимблдона»

Томми Пол в четвертьфинале «Уимблдона» сыграет с Карлосом Алькарасом. В Лондоне завершился матч 1/8 финала турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в мужском одиночном разряде, в котором Томми Пол встречался с Роберто Баутиста-Агутом.