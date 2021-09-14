"Защитный барьер восстановлен": сразу 2 знака зодиака станут королями жизни со дня на день

Астрологи обозначили знаки зодиака, которые уже совсем скоро накроет с головой водопадом желаний. Представители 2 созвездий почувствуют себя настоящими королями жизни, ведь у них будут только козыри на руках.
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