Страшный удар: три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом на Кубани

Страшный удар: три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом на КубаниСегодня в 7 утра в Щербиновском районе Кубани, на автодороге «Краснодар-Ейск» 26-летний водитель «KIA CEED» ехал со стороны Ейска в направлении Краснодара.