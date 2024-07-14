Страшный удар: три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом на Кубани

Страшный удар: три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом на КубаниСегодня в 7 утра в Щербиновском районе Кубани, на автодороге «Краснодар-Ейск» 26-летний водитель «KIA CEED» ехал со стороны Ейска в направлении Краснодара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии