В Хабаровском крае в ДТП пострадали шесть человек

7 января в Хабаровском крае произошла авария в Солнечном районе - в ДТП пострадали шесть человек. Как уточнили в отделе МВД РФ по Солнечному району, происшествие случилось в 16:30 на 8 км дороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный.
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