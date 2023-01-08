В Хабаровском крае в ДТП пострадали шесть человек

7 января в Хабаровском крае произошла авария в Солнечном районе - в ДТП пострадали шесть человек. Как уточнили в отделе МВД РФ по Солнечному району, происшествие случилось в 16:30 на 8 км дороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный.