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Русское оружие

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📷❗️Демонстраторы перспективных БПЛА ближневосточной разработки на выставке IDEX-2025: 1. Израильский беспилотный летательный аппарат на водородном топливе с полезной нагрузкой до 23 кг.

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