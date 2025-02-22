📷❗️Демонстраторы перспективных БПЛА ближневосточной разработки на выставке IDEX-2025: 1. Израильский беспилотный летательный аппарат на водородном топливе с полезной нагрузкой до 23 кг.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Демонстраторы перспективных БПЛА ближневосточной разработки на выставке IDEX-2025: 1. Израильский беспилотный летательный аппарат на водородном топливе с полезной нагрузкой до 23 кг.