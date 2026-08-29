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Дэвид Култхард: В ближайшие годы Формулу 1 ждёт битва поколений

Mercedes Экс-пилот Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что чемпионат может вступить в новую эпоху больших противостояний.

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