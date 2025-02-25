В Новосибирской области запустили производство деталей для дронов и авиации

Сверхлёгкие композитные материалы также найдут применение в сферах медицины и спорта.Инновационная компания-резидент новосибирского Академпарка, специализирующаяся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов, намерена втрое увеличить площадь производства на территории строящегося "Кампуса Академпарка".