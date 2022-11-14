Tesla убила двух человек: в сеть попали видео и подробности ДТП с участием взбесившейся машины

Во время парковки в автоматическом режиме автомобиль вышел на космическую скорость.В интернет попали кадры, как высокоинтеллектуальный электрокар Tesla буквально сходит с ума: во время парковки машина срывается и развивает сумасшедшую скорость.
Во время парковки в автоматическом режиме автомобиль вышел на космическую скорость.В интернет попали кадры, как высокоинтеллектуальный электрокар Tesla буквально сходит с ума: во время парковки машина срывается и развивает сумасшедшую скорость.
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