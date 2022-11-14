Царьград

5 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семахина Елена
    Во истину говорят, что   дурная голова ногам покоя не дает.  сейчас будет масса проблем с коронавирусом и др. инфекци...Чиновники ведут Р...
  • Александр24
    Вот идиот. В своём доме и не сумел сделать  "левое" подключение? Ну если уж совсем невмоготу, то надо было уж лучше т...Штурм закончился ...
  • НС
    А как это - меньшинством приняли?В ГА ООН приняли ...

Tesla убила двух человек: в сеть попали видео и подробности ДТП с участием взбесившейся машины

Tesla убила двух человек: в сеть попали видео и подробности ДТП с участием взбесившейся машины

Во время парковки в автоматическом режиме автомобиль вышел на космическую скорость.В интернет попали кадры, как высокоинтеллектуальный электрокар Tesla буквально сходит с ума: во время парковки машина срывается и развивает сумасшедшую скорость.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх