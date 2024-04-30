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Весенний Воронеж с высоты

Весенний Воронеж с высоты

Будь я как ангел, взмахнул бы своими руками-крыльями и полетел над Воронежем! Смотрел бы на уходящие вдаль прямые, как стрелы, проспекты, окидывал взором уходящие до горизонта пейзажи города-миллионника, созерцал отражения в водах Воронежского моря и разглядывал маковки церквей среди высотных новостроек.

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