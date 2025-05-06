Clair Obscur: Expedition 33 взяла планку в два миллиона копий и обновила онлайн в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 взяла планку в два миллиона копий и обновила онлайн в SteamSandfall и Kepler вновь отчитались о продажах пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33: за двенадцать дней реализовать удалось реализовать два миллиона экземпляров претендента на игру года.