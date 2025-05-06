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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Clair Obscur: Expedition 33 взяла планку в два миллиона копий и обновила онлайн в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 взяла планку в два миллиона копий и обновила онлайн в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 взяла планку в два миллиона копий и обновила онлайн в SteamSandfall и Kepler вновь отчитались о продажах пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33: за двенадцать дней реализовать удалось реализовать два миллиона экземпляров претендента на игру года.

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