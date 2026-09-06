Психолог Калюжная: привыкание к шуму дороги — это не адаптация, а анестезия

Люди, которые живут возле дороги, часто говорят «я привык к дороге под окном, ну сплю нормально». Они искренне верят в это, хотя шум дороги разрушает их психику, рассказала «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Индии охранник ...
- Прокуратура отмен...
- Пункты обогрева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым