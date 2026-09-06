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Психолог Калюжная: привыкание к шуму дороги — это не адаптация, а анестезия

Психолог Калюжная: привыкание к шуму дороги — это не адаптация, а анестезия

Люди, которые живут возле дороги, часто говорят «я привык к дороге под окном, ну сплю нормально». Они искренне верят в это, хотя шум дороги разрушает их психику, рассказала «Газете.

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