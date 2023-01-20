Спецназ ЮВО отразил нападение условного противника на территорию воинской части в Ставрополе

По замыслу тренировки диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию воинской части для захвата склада боеприпасов, а также парка боевых машин.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии