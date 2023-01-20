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Спецназ ЮВО отразил нападение условного противника на территорию воинской части в Ставрополе

Спецназ ЮВО отразил нападение условного противника на территорию воинской части в Ставрополе

По замыслу тренировки диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию воинской части для захвата склада боеприпасов, а также парка боевых машин.

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