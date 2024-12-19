Приморцам рассказали, как заполнять новогоднюю корзину продуктов

До Нового года осталось уже меньше двух недель, а, значит, пора планировать праздничное застолье. Какие-то продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить время в очередях и деньги, а какие-то рекомендуется приобретать не раньше 30 декабря.