Приморцам рассказали, как заполнять новогоднюю корзину продуктов

До Нового года осталось уже меньше двух недель, а, значит, пора планировать праздничное застолье. Какие-то продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить время в очередях и деньги, а какие-то рекомендуется приобретать не раньше 30 декабря.
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