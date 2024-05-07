В Санкт-Петербурге проходит информационно-социальная кампания «Рак легкого. Злокачественная меланома кожи»

Несмотря на то, что наблюдается постоянная положительная динамика в снижении заболеваемости раком легкого среди мужского населения России, он остается на первом месте по распространенности среди онкозаболеваний как в мире, так и у нас в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии