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В Санкт-Петербурге проходит информационно-социальная кампания «Рак легкого. Злокачественная меланома кожи»

В Санкт-Петербурге проходит информационно-социальная кампания «Рак легкого. Злокачественная меланома кожи»

Несмотря на то, что наблюдается постоянная положительная динамика в снижении заболеваемости раком легкого среди мужского населения России, он остается на первом месте по распространенности среди онкозаболеваний как в мире, так и у нас в городе.

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