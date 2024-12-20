В России появилась новая иномарка по цене «Весты»: где и как ее можно купить?

Кроссовер DFSK 500 стал доступен к покупке по цене в 1,5 млн рублей. Автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести через маркетплейс Ozon, где предлагается машина с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 106 л.