В России появилась новая иномарка по цене «Весты»: где и как ее можно купить?

Кроссовер DFSK 500 стал доступен к покупке по цене в 1,5 млн рублей. Автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести через маркетплейс Ozon, где предлагается машина с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 106 л.
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