РИА Новости: Европейские армии готовят к вторжению на территорию России

Взятие войска Вооруженных сил РФ Соледара и череда небольших, но важных побед на западном направлении поставили стратегических противников России перед выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в военные действия против нее, сообщает РИА "Новости".
Взятие войска Вооруженных сил РФ Соледара и череда небольших, но важных побед на западном направлении поставили стратегических противников России перед выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в военные действия против нее, сообщает РИА "Новости".
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