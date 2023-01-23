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РИА Новости: Европейские армии готовят к вторжению на территорию России

РИА Новости: Европейские армии готовят к вторжению на территорию России

Взятие войска Вооруженных сил РФ Соледара и череда небольших, но важных побед на западном направлении поставили стратегических противников России перед выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в военные действия против нее, сообщает РИА "Новости".

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