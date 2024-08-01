В районе Бурятии дети на мопеде врезались в корову

Вечером 31 июля в поселке Новоселенгинск произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Молодой водитель мопеда "Альфа", не имеющий водительских прав, управлял транспортным средством вместе со своим 10-летним пассажиром.
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