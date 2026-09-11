Гостев сообщил о 25 тыс. иностранцев в российских тюрьмах

Директор ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в исправительных учреждениях страны содержатся около 25 тысяч иностранных граждан.
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