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Царьград

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Гостев сообщил о 25 тыс. иностранцев в российских тюрьмах

Гостев сообщил о 25 тыс. иностранцев в российских тюрьмах

Директор ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в исправительных учреждениях страны содержатся около 25 тысяч иностранных граждан.

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