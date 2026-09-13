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Авылда пекарня ачуга 10 млн сумга кадәр грант алырга мөмкин

Авыл җирендә пекарня ачу өчен, дәүләт 10 млн сумга кадәр акча бүлеп бирә. Бу хакта «NEWS.ru»га Дәүләт Думасының кече һәм урта эшмәкәрлек комитеты әгъзасы Алексей Говырин белдерде.

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