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Dancing With The Stars Premiere: Who Was Booted From Season 35 First? And Who Made The Best Impression On Night 1?

Dancing With The Stars Premiere: Who Was Booted From Season 35 First? And Who Made The Best Impression On Night 1?

Dancing With the Stars Season 35 has begun! Let's break down Night 1 of the two-part premiere, including which celebrity got eliminated first.

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