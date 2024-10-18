Девушка погибшего Лиама Пейна объяснила, почему оставила его в Аргентине одного

Певец не скрывал своих чувств к Кейт Кэссиди. Лиам Пейн был отчаянно влюблен в Кейт Кэссиди LEGION-MEDIAТеперь, когда как весь мир узнал о трагической гибели 31-летнего Лиама Пейна, Кейт Кэссиди, его девушка, наверняка чувствует, что она в какой-то мере ответственна за случившееся.