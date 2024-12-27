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Ольга Торубарова: Прекрасный семейный вечер вместе с детьми сотрудников Спортивной Школы Олимпийского Резерва По Художественной Гимнастике!

Ольга Торубарова: Прекрасный семейный вечер вместе с детьми сотрудников Спортивной Школы Олимпийского Резерва По Художественной Гимнастике!

Прекрасный семейный вечер вместе с детьми сотрудников Спортивной Школы Олимпийского Резерва По Художественной Гимнастике!Уникальная школа уникальна и тем, что практически все дети (девочки) сотрудников являются не просто их детьми, но и воспитанницами (спортсменками) в этой школе!Тренерский коллектив этой школы поистине одна бол.

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