Ольга Торубарова: Прекрасный семейный вечер вместе с детьми сотрудников Спортивной Школы Олимпийского Резерва По Художественной Гимнастике!

Прекрасный семейный вечер вместе с детьми сотрудников Спортивной Школы Олимпийского Резерва По Художественной Гимнастике!Уникальная школа уникальна и тем, что практически все дети (девочки) сотрудников являются не просто их детьми, но и воспитанницами (спортсменками) в этой школе!Тренерский коллектив этой школы поистине одна бол.
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