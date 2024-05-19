Народные приметы и старинные поверья в день Купальницы 20 мая 2024 года Алёна ЮрьеваВ соответствии с календарем, на 20 мая 2024 года отмечается день Купальницы, который празднуют сторонники древнего славянского обряда.
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