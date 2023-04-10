ДНИ

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"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье

"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье

Анита Цой замужем уже 32 года – удивительное для шоу-бизнеса постоянство! Прекрасный супруг, состоявшийся сын – дай Бог каждому такую семью! "Я считаю, что рождение такого, как у нас, сына – это главное чудо в моей жизни! – рассказала певица "Дни.

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