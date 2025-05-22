В Державинском стартовал новый сезон тренингов предпринимательских компетенций. Главной целью мероприятия является помощь молодым людям получить предпринимательские навыки и запустить свой первый технологический стартап.
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