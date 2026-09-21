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"Ты изменил мою жизнь". Усыновившая второго ребёнка Милли Бобби Браун публично обратилась к мужу

"Ты изменил мою жизнь". Усыновившая второго ребёнка Милли Бобби Браун публично обратилась к мужу

22-летняя Милли Бобби Браун публично обратилась к мужу, 24-летнему Джейку Бон Джови, с которым они недвано стали родителями во второй раз, в честь годовщины их свадьбы.

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