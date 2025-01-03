Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

24 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Мельников
    У нас в верхах просыпаются тогда, когда уже все своровано и крайним получается "стрелочник". Контролирующих органов н..."Из 21 объекта ре...
  • Алексей Пичугов
    дебильный вопрос выбора....Черноморский флот...
  • Karmadon
    Однозначно, Донецк! Чего только стоит вид с моего балкона (мкр. "Широкий") - горы, море, лес... Все в одном флаконе.Сняла угол у турк...

Черноморский флот не нужен? Битву за Черное море "внезапно" выигрывает "москитный"

Черноморский флот не нужен? Битву за Черное море "внезапно" выигрывает "москитный"

Ровно год назад, когда на сайте было опубликовано мнение известного военкора Дмитрия Стешина, который раскритиковал действия Черномрского флота после серии наших потополенных кораблей и призвал переходить на "москитный флот", его слова в комментариях были встречены "в штыки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Тюрин
Жаль, не спросить у Стешина, он вряд ли здесь бывает. А я б спросил. Сколько раз к нему в квартиру ломились бандиты с целью убить, избить, обокрасть? Думаю ни одного. А дверь входная поди есть, да ещё и металлическая. Зачем она ему снял бы, продал, сапоги жене купил, мороженого детям.
Ответить
20 мин.
НН
Ник Ник
Разогнать всё военное руководство, пусть корреспонденты рулят, типа автора статьи.
Ответить
14 мин.
Алексей Пичугов
дебильный вопрос выбора....
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх