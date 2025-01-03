Ровно год назад, когда на сайте было опубликовано мнение известного военкора Дмитрия Стешина, который раскритиковал действия Черномрского флота после серии наших потополенных кораблей и призвал переходить на "москитный флот", его слова в комментариях были встречены "в штыки".
Черноморский флот не нужен? Битву за Черное море "внезапно" выигрывает "москитный"
Комментарии
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Сергей Тюрин
Жаль, не спросить у Стешина, он вряд ли здесь бывает. А я б спросил. Сколько раз к нему в квартиру ломились бандиты с целью убить, избить, обокрасть? Думаю ни одного. А дверь входная поди есть, да ещё и металлическая. Зачем она ему снял бы, продал, сапоги жене купил, мороженого детям.
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20 мин.
НН
Ник Ник
Разогнать всё военное руководство, пусть корреспонденты рулят, типа автора статьи.
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14 мин.
Алексей Пичугов
дебильный вопрос выбора....
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11 мин.
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