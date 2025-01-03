Черноморский флот не нужен? Битву за Черное море "внезапно" выигрывает "москитный"

Сергей Тюрин

Жаль, не спросить у Стешина, он вряд ли здесь бывает. А я б спросил. Сколько раз к нему в квартиру ломились бандиты с целью убить, избить, обокрасть? Думаю ни одного. А дверь входная поди есть, да ещё и металлическая. Зачем она ему снял бы, продал, сапоги жене купил, мороженого детям.