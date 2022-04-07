«Писали, что должно быть стыдно из-за того, что я русский. В Чехии отделения «Сбербанка» облиты искусственной кровью, везде украинские флаги». Назаров об уходе из «Богемианс-1905»

Защитник Евгений Назаров рассказал, почему ушел из «Богемианс-1905». – Мы подали документы на получение рабочей визы, рассмотрение длится около месяца.

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