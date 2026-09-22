В Алтайском крае неизвестные осквернили кладбище с захоронениями бойцов СВО

Неизвестные осквернили кладбище с могилами участников СВО в Алтайском крае. Об этом сообщил глава Родинского района Сергей Катаманов на своей странице во «ВКонтакте».
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