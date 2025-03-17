В июне 1836 г. состоялось очередное собрание (хасэ) шапсугов и натухайцев.

Оно происходило в земле шапсугов, в междуречье Убина и Афипса, притоков Кубани. К этому времени шапсуги, натухайцы, абадзехи и другие адыгские субъэтнические группы были связаны союзными военно-политическими отношениями, которые участник события англичанин Э.