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В июне 1836 г. состоялось очередное собрание (хасэ) шапсугов и натухайцев.

В июне 1836 г. состоялось очередное собрание (хасэ) шапсугов и натухайцев.

Оно происходило в земле шапсугов, в междуречье Убина и Афипса, притоков Кубани. К этому времени шапсуги, натухайцы, абадзехи и другие адыгские субъэтнические группы были связаны союзными военно-политическими отношениями, которые участник события англичанин Э.

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