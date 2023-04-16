Ивлев отпраздновал важную дату

Главный шеф-повар страны отметил первый день рождения дочки Ники. Телеведущий, который обожает всех. Константин с женой Валерией и дочкой Никой из личного архива Валерии Ивлевой Главный шеф-повар страны отметил первый день рождения дочки Ники.