Страна «нерабов»: Зеленский плюет на законы, «громадянам» остаётся только утираться

Украинцы, кичившиеся «свободой» и статусом «не рабов», при диктатуре Зеленского вынуждены уже который раз молчаливо наблюдать за перестановками марионеток в правительстве и дележом должностей, контролирующих денежные потоки.
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