Москвичам пообещали очередную волну похолодания

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Первый летний день в Москве начнется с волны похолодания. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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