В последнем патче Marvel's Spider-Man 2 разработчики оставили меню отладки, где обнар...

В последнем патче Marvel's Spider-Man 2 разработчики оставили меню отладки, где обнаружился DLC-злодейInsomniac Games выпустила новое обновление для Marvel’s Spider-Man 2, в котором появилась Новая игра+, а также новые костюмы, специальные возможности и многое другое.
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