Хоррор с героем-обезьяной, релиз Life is Strange: Double Exposure и Dragon Age: The Veilguard…

Состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure, оценки неплохие; авторы The First Berserker: Khazan опубликовали вступительный ролик; Digital Foundry отчиталась о производительности Dragon Age: The Veilguard; разработчики Stasis и Bone Totem представили новый хоррор — Animal Use Protocol; .