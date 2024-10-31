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Хоррор с героем-обезьяной, релиз Life is Strange: Double Exposure и Dragon Age: The Veilguard…

Хоррор с героем-обезьяной, релиз Life is Strange: Double Exposure и Dragon Age: The Veilguard…

Состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure, оценки неплохие; авторы The First Berserker: Khazan опубликовали вступительный ролик; Digital Foundry отчиталась о производительности Dragon Age: The Veilguard; разработчики Stasis и Bone Totem представили новый хоррор — Animal Use Protocol; .

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