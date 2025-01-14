Армения подпишет документ о стратегическом партнерстве с США

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.В Telegram-канале МИД Армении сообщается, что 14 января свои подписи под документом поставят армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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