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Чарльз Конуэлл от отказе от боя с Алимханулы: «У меня еще есть незаконченные дела в первой средней категории»

Боксер из США Чарльз Конуэлл (18-0, 13 КО) объяснил, по какой причине не стал соглашаться на бой с чемпионом мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО).

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