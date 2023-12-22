Новые и обновленные завтраки в ресторанах Москвы

За подготовку к новогодним каникулам московским ресторанам можно ставить твердое «отлично».«Сноб» рассказывает, где попробовать пончики с двумя видами икры, большой греческий завтрак и десерт-обманку Il Matto Большая Дмитровка, 9/1 Завтраки в будние дни с 10:00 до 13:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 Фото: Il Matto В ресторане Il Matto запустили большой одноименный сет на завтрак.