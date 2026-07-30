Тренировка девушки в парке закончилась конфликтом с прохожей

Во время тренировки на тропинке между девушкой и прохожей вспыхнул конфликт. Женщина потребовала освободить проход и начала возмущаться тем, что упражнения выполняются рядом с местом, где гуляют люди с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии