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Тренировка девушки в парке закончилась конфликтом с прохожей

Тренировка девушки в парке закончилась конфликтом с прохожей

Во время тренировки на тропинке между девушкой и прохожей вспыхнул конфликт. Женщина потребовала освободить проход и начала возмущаться тем, что упражнения выполняются рядом с местом, где гуляют люди с детьми.

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