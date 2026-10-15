Юрист Элина Бакаева рассказала, что самозапрет на кредитование не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог автомобиля и использование уже открытых кредитных карт.
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