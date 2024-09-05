Сырский: ВСУ уступают ВС РФ в вооружении и личном составе

У России есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии и снарядах Главком украинской армии Александр Сырский после осмотра линии фронта в четверг признал, что ВСУ уступают ВС РФ в вооружении и личном составе.
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